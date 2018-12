Sportraad zoekt nieuwe leden voor raad van bestuur Wannes Vansina

13 december 2018

16u58 0

Ben je vertegenwoordiger van een sportvereniging of op een andere manier erg geïnteresseerd, betrokken of deskundig in de sport? Dan ben je mogelijk de geknipte kandidaat voor de nieuwe sportraad van de stad Mechelen. Het adviesorgaan, dat tot doel heeft om de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, wordt om de drie jaar vernieuwd en ook volgend jaar is dat het geval. “De sportraad is voorkeur een spiegel van het lokale sportlandschap én van de lokale samenleving. Een verscheiden samenstelling is bepalend voor de kwaliteit van het advieswerk: jong en oud, competitief en recreatief, individueel en ploegen, vereniging en school, …”, aldus Sportschepen Stefaan Deleus (CD&V).

https://www.mechelen.be/sportraad