Sportieve studenten kiezen stad als strijdtoneel 22 maart 2018

Meer dan duizend studenten werkten zich woensdag in het zweet tijdens de eerste editie van Sportival Mechelen. Vanuit heel Vlaanderen kwamen 75 ploegen naar de Dijlestad om elkaar te bekampen in het basketbal, voetbal, volleybal, futsal, handbal, hockey, waterpolo, rugby en korfbal. Voorgaande jaren vond het evenement van Studentensport Vlaanderen altijd in Gent plaats. "Maar na 12 jaar wilden we eens een andere stad aandoen. Mechelen was kandidaat en stelde ons de sporthallen gratis ter beschikking. Enkel voor De Nekker moeten we betalen, al kregen we ook daar korting", zegt Joeri Gijsels, sporttechnisch coördinator van Studentensport Vlaanderen.





De studenten gaven elkaar niet alleen partij, de omgeving van het Douaneplein bood ook randanimatie zoals schaatsen en een death ride. (WVK)