Spoorwegen saboteren voor dummies CORRECTIONELE RECHTBANK BEHANDELT MERKWAARDIG 'ANARCHISTISCH' PAMFLET TIM VAN DER ZEYPEN

16 mei 2018

02u43 0 Mechelen Een pamflet verspreiden waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe je het spoorwegennet kan saboteren, is het kunst of een misdrijf? Anarchist Peter Terryn probeert de correctionele rechter te overtuigen van zijn artistieke bedoelingen.

De zaak rond het zogenaamde 'spoorwegpamflet' mag dan wel recent doorverwezen zijn naar de correctionele rechtbank, maar dateert al van enkele jaren geleden. De vete tussen Infrabel en Peter Terryn - die zichzelf een anarchist noemt - startte in mei 2016, een dag voor de nationale staking. Toen plaatste de man een pamflet op zijn Facebookpagina. Daarin legde hij uit hoe iemand de spoorwegen onklaar kon maken. Op de pamflet stond naast de uitleg ook nog een foto van de treinsporen die naar Auschwitz leiden. Infrabel,, de beheerder van de spoorwegen in België, kon die publicatie maar matig smaken en diende een klacht in tegen Terryn. Kort nadat hij een melding kreeg over de onvrede van zijn pamflet op Facebook, verwijderde Terryn deze op zijn sociale media.





Wikipedia

De zelfverklaarde anarchist wordt nu naast 'het aanzetten tot het kwaadwillig belemmeren van het treinverkeer' ook verdacht van 'het aanzetten en oproepen tot sabotage'. "Een zware tenlastelegging", oordeelt zijn advocaat Jos Vander Velpen. "Onder meer omdat mijn cliënt deze informatie gewoon van de online encyclopedie Wikipedia haalde. Het is dus ook geen staatsgeheim wat hij schreef." Het nieuws van de doorverwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank, viel eveneens niet in goede aarde bij de verdediging. "Een juridische overdrijving", reageert meester Vander Velpen Hij vroeg aan de raadkamer al om een buitenvervolgstelling. "Dergelijke zaak is bij mijn weten nog nooit gebeurd. Zeker niet in de laatste decennia. De wet stamt uit de 19de eeuw en is totaal niet meer relevant."





Binnenkort zal een correctionele rechter zich dus moeten buigen over de zaak. Het standpunt van de verdediging zal dan uitgebreid aan bod komen, maar lijkt nu al duidelijk. Volgens hen is er helemaal geen sprake van de tenlastelegging en gaat het enkel om een abstract kunstwerk van een artiest. "En geen oproep van een volksmenner", aldus meester Vander Velpen. Ondanks de doorverwijzing blijven zowel Terryn als zijn raadsman strijdvaardig klinken. "Het is alsof ze met een kanon op een mug schieten", besluit Terryn. "Deze zaak kan een grote precedent-waarde hebben en ik ben benieuwd hoe de rechtbank hierop zal reageren." Wanneer de zaak gepleit zal worden, is nog niet geweten. Vermoedelijk zal dat pas na het gerechtelijk verlof zijn. Als de rechter hem dan schuldig acht, riskeert hij een celstraf tot vijf jaar.