Spoorbypass brengt nachtenlange geluids- en trillingshinder

Wannes Vansina

10 december 2018

0

De bewoners van de buurten van de Geerdegemvaart en de Stenenmolenstraat in Mechelen moeten de komende nachten rekening houden met geluids- en trillingshinder ten gevolge van werkzaamheden door Infrabel aan de Spoorbypass. In de nachten van 10 tot en met 14 december komt een speciale werftrein zwaar materiaal leveren, van 15 tot en met 20 december worden buizen ingetrild voor de toekomstige bovenleidingspalen. Volgens Infrabel kan er niet anders dan ’s nachts worden gewerkt omdat er overdag te veel treinverkeer is. De Spoorbypass bestaat uit twee extra sporen die de capaciteit van het station van Mechelen en op de drukke spooras Mechelen-Brussel zullen verhogen. De twee sporen zullen eind volgend jaar in gebruik worden genomen.