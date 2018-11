Spoorbrug over Leuvense Vaart wint staalbouwprijs Wannes Vansina

21 november 2018

De nieuwe spoorbrug over de Leuvense Vaart ter hoogte van het Mechelse station heeft de Staalbouwwedstrijd van Infosteel gewonnen in de categorie ‘burgerlijke bouwkunde’. “Alle aspecten maken deze brug uniek op deze locatie met maximale integratie zowel naar vormgeving als naar conceptueel ontwerp”, aldus organisator Infosteel, het centrum voor informatie over staal, staalproducten en bouwen met staal. Infosteel wijst onder meer op het vrijwaren en versterken van het zicht op de historische Vierendeelbruggen. De constructie meet 65 meter, het totale staalverbruik bedraagt 1.100 ton. Opdrachtgever en ontwerper van de brug is Tuc Rail, het ingenieurs- en projectmanagementbureau van de Belgische spoorwegen. Het doel van de staalbouwwedstrijd is projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht brengen.