Spiekpietjes nemen intrek in stadhuis Wannes Vansina

22 november 2018

17u47 0 Mechelen Mechelen pakt vanaf 24 november opnieuw uit met de Sintstad. Net zoals vorig jaar staan de Spiekpietjes van schrijfster Thaïs Vanderheyden centraal. Overigens kan je de kabouters ook buiten het stadhuis aantreffen.

Sinds een aantal jaren organiseert Mechelen in het stadhuis de Sintstad, telkens met veel succes. Elk jaar is de vraag groter dan het aanbod. Net zoals vorig jaar vormen ‘De Spiekpietjes’ het onderwerp: kleine zwarte pietjes die zich in huis, de klas of de tuin verstoppen om te kijken of alle kinderen wel braaf zijn. “Dit keer vertel ik het verhaal van ‘Spiekpietje in nood’, mijn populairste boek”, vertelt Vanderheyden. In tegenstelling tot vorig jaar trekken bezoekers niet in groep op verkenning, maar wel individueel met een audiogids ingesproken door acteur Warre Borgmans. In onder meer de Kolommenzaal en de raadszaal ontdekken ze de tekeningen van Vanderheyden aangevuld met decorstukken. Bijzonder is een diorama dat de auteur zelf bouwde. “Het sneeuwlandschap bouwen bleek bijzonder veel werk. Ik heb veel bijgeleerd”, lacht ze. Al mag het resultaat wél worden gezien. De expo loopt tot en met 2 december en bezoeken kan tijdens weekends (10-17 uur) en op woensdagnamiddagen (13-17 uur).

Etalages

Overigens kan je de Spiekpietjes niet alleen in het stadhuis vinden, tot en met 6 december loopt een zoektocht in de binnenstad. In 19 handelszaken zitten de kabouters verstopt in de etalage. De tocht start bij UiT in Mechelen, waar een plattegrond en een invulformulier kunnen worden opgehaald. Verder kan je op stap met Zwarte Piet, maar dan moet je wel heel snel zijn. Tickets voor de wandeling zijn haast allemaal de deur uit. Tot 6 december kan je ook een mooie brief of leuke tekening stoppen in de brievenbus van Sinterklaas aan het stadhuis.

