Spider-Man, Mega Mindy en feeën kleuren jubileum kindercarnaval Antoon Verbeeck

17 februari 2019

18u25 0

Aan het Douaneplein heeft zondag de 44ste editie van het Mechels kindercarnaval plaatsgevonden. Honderden verklede kinderen kwamen naar De Loods afgezakt en zagen hoe de 12-jarige Milan De Nijn en de 10-jarige Kiara Aerts tot het nieuwe carnavalsprinsenpaar werden gekroond. 44 is in het carnavalswereldje een jubileum, aangezien het deelbaar is door 11, het ‘dwazengetal’. De organisatie van het kindercarnavalsfeest lag in handen van de carnavalsvereniging Gilde De Knullen, onder het goedkeurend oog van het stadsbestuur en met medewerking van Mechelen Kinderstad. Een goochelshow, muziek, clowns en animatie maakten het feest compleet.