Speurders hebben de puzzel gelegd: bij deze acht handelszaken in Mechelen sloegen jonge overvallers toe Tim Van der Zeypen

26 maart 2019

12u50 0 Mechelen De raadkamer heeft dinsdagochtend de aanhouding verlengd van twee Mechelse jongeren, die onder meer worden verdacht van de overvallen op apotheek Multipharma. Speurders en gerecht kunnen hen momenteel linken aan acht feiten: zeven gelukte overvallen en één verijdelde poging. De 19-jarige ontkent, de 20-jarige geeft de feiten toe.

Na ruim anderhalve maand kunnen de apothekers én andere winkeliers in de buurt van de Battelsesteenweg stilaan rustig beginnen ademhalen. Sinds 12 februari werden er in de straal van een kilometer maar liefst acht overvallen gepleegd. Met de arrestatie en aanhouding van de jongemannen uit Mechelen hebben speurders en gerecht al deze feiten vermoedelijk opgelost.

Ook in bakkerij

Multipharma aan de Battelsesteenweg was op 12 februari de eerste apotheek die hen ongewenst over de vloer kreeg en zou later ook nog op 1, 4 en 21 maart door hen beroofd worden. Telkens werd er geld uit de kassa meegegraaid. Verder werden ook nog een apotheek op de Hombeeksesteenweg op 20 februari, elektrozaak Vanden Borre langs de Guido Gezellelaan op 13 maart en bakkerij Brood & Banket in de Hoogstraat op 22 maart overvallen. Dat laatste feit vorige vrijdag vond rond 6.45 uur plaats: enkele uren na de laatste overval op Multipharma én enkele uren voor hun arrestatie. Toen werd een poging tot overval op de supermarkt Carrefour Express aan de Battelsesteenweg verijdeld.

De zaakvoerster van Brood & Banket is opgelucht dat de verdachten gevat zijn. “De schrik zat er sindsdien echt wel in", zegt ze. “Bij ons was de bakkerij nog niet geopend, maar de deur was wel los. Plots kwam er iemand naar binnen. Over zijn hoofd droeg hij een kous waarvan een gat voor één oog was uitgesneden. Hij vroeg de inhoud van de kluis. Maar die hebben we niet. Uiteindelijk ging de overvaller op de vlucht met het geld uit de kassa en de inhoud van mijn handtas die ik moest overhandigen in een stoffen zakje.”

Enkelband

Sinds hun arrestatie en voorleiding bij onderzoeksrechter Theo Byl afgelopen weekend zitten de twee in de gevangenis. Dinsdagochtend moesten ze voor de raadkamer verschijnen.

Mijn cliënt woont in de buurt van die supermarkt, komt daar vaak en was die dag kort ervoor zelfs koekjes gaan kopen. Waarom zou hij daar dan een overval plegen? Evelien Jacobs

De advocate van de 19-jarige kwam vragen om haar cliënt vrij te laten met een enkelband. Hij ontkent zijn betrokkenheid. “Niet alleen wat betreft de overvallen, maar ook de poging. Hij woont in de buurt van die supermarkt, komt daar vaak en was die dag kort ervoor zelfs koekjes gaan kopen. Waarom zou hij daar dan een overval plegen”, vroeg meester Evelien Jacobs zich af. “Bovendien heeft hij een blanco strafblad en is hij nog nooit in aanraking gekomen met de politie en gerecht.”

Beschaamd voor familie

De raadkamer ging uiteindelijk niet in op de vraag van een enkelband. De aanhouding werd verlengd met een maand. “Mijn cliënt is erg onder de indruk”, zegt Jacobs. “Hij ziet de gevangenis voor de eerste keer van binnenuit en schaamt zich bijzonder erg voor zijn familie.”

Ook de 20-jarige beschikt nog over een blanco strafblad. Naar verluidt zou hij intussen wel zijn overgegaan tot bekentenissen. Tegen hem is de bewijslast volgens bronnen het grootst. Bij huiszoekingen werden er spullen aangetroffen die gelinkt worden aan de hele reeks overvallen. Het gaat onder meer om een deel van de buit en om een rugzak die op meerdere camerabeelden te zien is voor, tijdens en na de overvallen. De politie vond vrijdag ook een wapen en een pet, die beide werden achtergelaten toen de twee werden opgepakt.

Nekkerspoel

Het onderzoek gaat intussen verder, ook naar de overval op bakkerij Opsinjoor op 13 januari in de wijk Nekkerspoel. In dat dossier werd voorlopig nog niemand voor opgepakt.