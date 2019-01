Speurder blijft aangehouden in zaak Kucam Patrick Lefelon

29 januari 2019

De 48-jarige politieman uit Diest, die vorige week werd aangehouden voor schending van zijn beroepsgeheim in de zaak Kucam, blijft voorlopig in de gevangenis. De raadkamer wilde hem vandaag vrijlaten met een elektronische enkelband maar het parket gaat tegen die beslissing in beroep.

De politieman, die werkt voor de centrale diensten van de federale politie, werd vorige week aangehouden voor schending van zijn beroepsgeheim. Volgens het parket gaat het om een apart gerechtelijk onderzoek, nadat in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa aanwijzingen waren opgedoken dat belangrijke informatie uit het dossier was gelekt. Dat zou gebeurd zijn kort voor het moment dat de speurders klaarstonden voor een tussenkomst.

Dinsdag verscheen de man voor de raadkamer in Antwerpen die besliste om de aanhouding te bevestigen onder de vorm van elektronisch toezicht. Dat zou betekenen dat hij zijn voorhechtenis thuis zou mogen uitzitten met een enkelband. Het parket gaat daartegen in beroep, zodat het nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling is om over zijn verdere aanhouding te oordelen.

In het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa werd eerder al het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (44) aangehouden voor feiten van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou zich via tussenpersonen fors laten betalen hebben om mensen via humanitaire visa naar ons land te brengen.

Kucam ontkent dat echter met klem. Zijn aanhouding werd vorige week al bevestigd door de raadkamer, maar Kucam tekende beroep aan. Ook hij verschijnt dus binnenkort voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling.