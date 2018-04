Spellenclub telt al 45 leden na één maand 12 april 2018

Mechelen Enkele fans van bord- en kaartspellen hebben Spellenclub Mechelen opgericht, een vzw die zich volledig toelegt op gezelschapsspellen.

Medeoprichters David Op de Beeck, Luk Van Lokeren en Karl Stroobants zijn gebeten door de speelmicrobe en ze zijn lang niet alleen. Sinds de start van hun vzw ruim een maand geleden zitten ze al aan 45 leden, de Facebookpagina telt er al bijna vier keer zoveel. "Bordspellen zijn in. De Kolonisten van Catan, Carcassonne, Ticket to Ride en Dominion hebben het pad geëffend", zegt Luk. "Op internetfora groeide de vraag om de oprichting van een club. Omdat iemand het moet doen, zijn wij daar een jaar geleden met beperkte verwachtingen mee gestart, in de intussen ter ziele gegane Moonzone. Sinds een maand hebben we een vzw." Elke zaterdag organiseert de club op uitnodiging van uitbaters Luc en Jonathan Baetens een spellenavond in De Spelfanaat op de Putsesteenweg. De spelers kunnen putten uit de demovoorraad van 500 spellen van De Spelfanaat, maar ook zelf beschikken ze over een indrukwekkende collectie. Luc alleen bezit 430 stuks. "Ik heb het geluk dat mijn vrouw en dochter meespelen, of het was niet waar geweest", lacht hij.





De club brengt niet alleen spelers bij elkaar, maar neemt ook deel aan tornooien en organiseert workshops en familiedagen. "Want ook voor kinderen zijn er zoveel leuke spellen die je als volwassene niet alleen speelt om hen een plezier te doen", zegt David. (WVK)