Spelers Malinwa fitnessen voor Prinses Harte 02u50 19 David Legreve KV Mechelen-speler Denzel Jubitana fietst voor de GO-FITactie voor de Warmste Week.

Verschillende sporters, waaronder enkele spelers van KV Mechelen en leden van de Belgische judoploeg, hebben in GO-FIT in het stadion van KV Mechelen zich de ziel uit hun lijf gefietst of gelopen tijdens een marathon in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Gedurende 24 uur zat er voortdurend iemand op de fiets en de loopband. Ze zamelden zo tot vandaag 9 uur geld in ten voordele van de vzw Prinses Harte, die kinderen met kanker opvrolijkt met prinsessen- en ridderpakketten. "Geen moeilijke keuze. De mama van Harte is al tien jaar lid", zegt mede-eigenaar Sven Marien. Met ook de verkoop van pasta en pannenkoeken hoopt GO-FIT tussen 800 en 1.000 euro bijeen te brengen. (WVK)