Spelers KV na bekerfinale toch gehuldigd op Grote Markt Wannes Vansina

19 april 2019

16u53 4 Mechelen De spelers van KV Mechelen zullen na afloop van de bekerfinale tegen AA Gent dan toch gehuldigd worden op de Grote Markt. Tegelijk vindt in het AFAS-stadion een feest plaats om zo het aantal supporters te spreiden.

Aanvankelijk zou de huldiging op het stadhuis, mét balkonscène, niet op 1 mei, de dag van de bekerfinale, maar wel op 5 mei plaatsvinden. “Er zijn meer dan 20.000 supporters met een ticket voor de bekerfinale, maar de capaciteit van de Grote Markt is beperkt tot 8.000 mensen”, luidde de argumentatie van de burgemeester.

Dat was niet naar de zin van de KV Mechelen-aanhang en deze ochtend werd tijdens een nieuw overleg dan toch anders beslist. “Ik denk dat we tot een goede oplossing zijn gekomen”, zegt Gert Van Dyck van het supportersorgaan. “Er zal een huldiging zijn op het stadhuis, maar tegelijk is ook het stadion open voor een feest. Op die manier spreiden we het volk.”

Bij een te grote volkstoeloop zal de Grote Markt worden afgesloten. In dat geval zullen bussen die terugkeren van de Heizel meteen doorrijden naar het stadion. Daar vindt een kampioensfeest plaats op het veld en de staantribunes.

“We werken er samen met de Rawberry Group, die het Fan Park organiseerde voor de Rode Duivels. De wedstrijd zal te zien zijn op groot scherm en er komen een deejayboot, een podium en drankstanden. We gaan dit seizoen een heel mooie apotheose geven”, aldus Van Dyck.