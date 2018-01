Spelconsole gestolen 27 januari 2018

03u49 0

In de Elektriciteitstraat hebben dieven een spelconsole gestolen. Deze lag in een personenwagen. De dieven lieten geen inbraaksporen achter. De wagen stond geparkeerd op een openbare parking. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart. (TVDZM)