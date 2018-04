Spel helpt om Nederlands te leren 06 april 2018

02u40 1

De Thomas More-hogeschool Turnhout ontwikkelde in samenwerking met het speelkaartenbedrijf Cartamundi een welkomspel voor anderstalige nieuwkomers in Mechelen. Het gezelschapsspel heeft als doel anderstalige kinderen spelenderwijs Nederlands te leren en hen beter te introduceren in de Vlaamse schoolcultuur.





"Een rondvraag naar interesse voor het welkomspel bij onder andere de Mechelse basisscholen, maar ook bij diensten, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, leverde overduidelijk positieve signalen op", zegt schepen van Onderwijs, Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx (N-VA). "Elke basisschool in Mechelen ontvangt nog voor de zomervakantie één van de 55 exemplaren van het Welkomspel, dat onmiddellijk inzetbaar is in de klaspraktijk. De resterende exemplaren worden verdeeld onder de geïnteresseerde stadsdiensten." (AVH)