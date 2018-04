Speelplein 't Hofke krijgt drinkwaterfontein 09 april 2018

't Hofke, een populair speelplein aan het wijkhuis Arsenaal in Mechelen, heeft sinds dit weekend een eigen drinkwaterfontein. De plaatsing komt er op vraag van de tientallen jongeren, die op mooie zomerdagen op het plein in de Hamerstraat verzamelen.





"Deze jongeren komen regelmatig op 't Hofke sporten en spelen, en van al dat bewegen krijg je natuurlijk dorst. Daarom vertelden 2 jongeren vorige zomer over hun idee tegen de gemeenschapswachten die dagelijks het plein komen afsluiten", zegt schepen van Preventie, Stefaan Deleus (CD&V). "Wij vonden het fantastisch dat deze jongeren hun eigen buurt willen verbeteren door zelf actie te ondernemen, en besloten op hun vraag in te gaan op voorwaarde dat ook zij hun verantwoordelijkheid willen opnemen. We maakten enkele duidelijke afspraken over het beheer van de fontein en de netheid van het plein. De fontein zal niet worden vuilgemaakt, men gaat geen water verspillen, niet tegen de fontein schoppen of er zand in gooien... Zo leren deze jongeren meteen mee zorg dragen voor hun buurt. De fontein kreeg meteen ook een naam. Na een brainstorm met de jongeren werd een stemming georganiseerd en winnaar was 'Aquario'." (EDT)