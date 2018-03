Speelgoedstraatje weer open van 7 tot 19 uur 19 maart 2018

Het afgesloten Speelgoedstraatje gaat vanaf vandaag opnieuw open tussen 7 en 19 uur. Vorige week liet het stadsbestuur nog een poort plaatsen in de straat, in het kader van een integraal veiligheidsplan dat een einde moet maken aan de overlastproblemen in de buurt. De straat werd namelijk geregeld gebruikt als vluchtweg voor criminelen. Vanuit de buurt en oppositie kwam er al snel kritiek op de maatrelen. "In de strijd tegen overlast en criminele elementen werd het Speelgoedstraatje tijdelijk gesloten, omdat het gebruikt wordt als sluip- en vluchtweg. Maar nogal wat buurtbewoners wezen ons de afgelopen dagen op het belang van dit straatje als zachte verbindingsweg in de buurt. Daarom hebben we in overleg met de korpschef beslist om vanaf maandag het Speelgoedstraatje terug open te stellen van 7 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. Op die manier wordt er een beter evenwicht gevonden tussen leefbaarheid en veiligheid", delen burgemeester Bart Somers (Open Vld) en schepen van Preventie Stefaan Deleus (CD&V) mee. (AVH)