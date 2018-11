Speelgoedmuseum zet oorlogsspeelgoed in de kijker Wannes Vansina

06 november 2018

Het Speelgoedmuseum herdenkt op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog exact 100 jaar geleden. Het zet vanaf zondag tot en met 6 januari een aantal collectiestukken in de kijker. Het accent ligt op speelgoed specifiek gerelateerd aan deze oorlog, zoals wapens, uniformen en soldaatjes voor de jongens en verpleegstersets voor de meisjes. Zondag geeft voormalig conservator Marc Wellens om 14 uur ook een lezing over spel en speelgoed van vóór, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. “Het is ook een gelegenheid om even stil te staan bij de functie van oorlogsspeelgoed en het feit dat ook dit speelgoed – hoe onschuldig het ook mag lijken – een spiegel is van de soms heel wrede grote wereld. Tegelijk kijken we kritisch naar het speelgoed van vandaag waarin geweld nog steeds een prominente rol heeft. De leuze uit het interbellum “Sinterklaas, breng hen toch geen oorlogsspeelgoed”, is nog steeds prangend actueel!”, aldus het Speelgoedmuseum. Inschrijven kan via conservatie@speelgoedmuseum.be. Op 11 november krijgen bezoekers die verkleed naar het Speelgoedmuseum komen én het Sinte-Mettelied zingen overigens korting op de ticketprijs.