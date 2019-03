Speelgoedmuseum vestigt aandacht op kinderen met beperking Wannes Vansina

27 maart 2019

Het Speelgoedmuseum in Mechelen herbergt van 2 tot en met 28 april ‘Play!’, een interactieve en educatie expo van Handicap International. Deze neemt bezoekers mee in het dagelijkse leven van kinderen die het slachtoffer werden van fysieke of psychologische trauma’s en wijst op het belang van spelen. Naast de fototentoonstelling organiseert het Speelgoedmuseum een interactief parcours waarbij kinderen zelf kunnen ondervinden hoe het voelt om een beperking te hebben. “Ze krijgen dan bijvoorbeeld een blinddoek op en gaan zo ‘blind’ tikkertje spelen of ze moeten opdrachten uitvoeren zonder te kunnen spreken. Er is ook een rollenspel waarbij de kinderen in de huid van hun personage kruipen en op basis van hun rollenkaart bepaalde vragen of stellingen gaan beantwoorden”, verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Julie Van Craen. De quiz zorgt voor een reflectiemoment over de plaats van mensen met een beperking in onze samenleving. Het Speelgoedmuseum is open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur.