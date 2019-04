Speelgoedmuseum verlengt LEGO-expo wegens succes Wannes Vansina

03 april 2019

Het Speelgoedmuseum in Mechelen verlengt de tijdelijke expo ‘HET LEGO BLOKJE. 60 jaar creatief bouwplezier’. Dat wegens succes en tot en met 29 september. De expo herdenkt een mijlpaal in de geschiedenis van het speelgoed: het ontstaan van het kunststoffen blokje zoals we dat nu kennen. Bezoekers kunnen in het museum het populaire constructiespeelgoed volgen van bij het ontstaan op de werkbank van Christiansen tot nu. Daarnaast wordt in de kunsthal werk van LEGO-kunstenaars als Dirk Denoyelle tentoongesteld, in de bioscoop duik je in de wereld van Star Wars, LEGO Movie, Ninjago en vele andere filmthema’s.