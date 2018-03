Speelgoedmuseum naar de fifties 30 maart 2018

02u29 0

Het Speelgoedmuseum opent morgen zaterdag 'Back to the fifties', een interactieve mini-expo naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de wereldtentoonstelling Expo 58. "Na de Tweede Wereldoorlog was kunststof speelgoed de nieuwe trend. De hoelahoep en de frisbee kwamen overwaaien uit de Verenigde Staten, de Europese badsteden werden overspoeld door vrolijke Jokari-spelers. Koning auto bestijgt de troon en inspireert talloze miniatuurautootjes, garages en tankstations. Aan het einde van het decennium rolden de eerste Barbies en de eerste LEGO-blokjes van de band", klinkt het. Op dinsdag en donderdag kunnen kinderen (van 3 tot 10) hun eigen Mr. Potato Head knutselen. 'Back to the fifties' wordt afgesloten met een slotfeest op 14 april. (WVK)