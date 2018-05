Speeldag in teken van natuur 24 mei 2018

De Mechelse binnenstad maakt zich op voor de komst van een massa speelvogels nu zondag. Dan vindt de 13de editie van de Speeldag plaats, die dit keer natuur en avontuur als thema heeft. Bezoekertjes kunnen een blotevoetenpad volgen van de Grote Markt naar het Lavende Loofbos op de Botermarkt of hun evenwicht testen op de Statige Steppe in de Befferstraat. In de Olijke Oase in het Hof van Busleyden kunnen ze dan weer genieten van een hoorspel in samenwerking met het Geluidshuis. Voor 't eerst zal er een foodplein zijn op de Speeldag, met name op de Botermarkt. De Speeldag wordt om 11 uur afgetrapt op de Grote Markt met een roofvogelshow. Om 13 uur treden Reginald en de BosBeesten op, de Helden sluiten de Speeldag af om 16 uur. Verder maakt een dertigtal standhouders als Playmobil, Technopolis en Natuurpunt de Speeldag compleet.