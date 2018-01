Speedverslaafde moet afkicken 02u54 0

De correctionele rechtbank in Mechelen heeft Mechelaar Filip V.d.H. veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden en een boete van 6.000 euro met uitstel. De man stond terecht voor drugfeiten. "Hij staat bekend als notoir speedgebruiker", zei de aanklager. "Hij zou inmiddels gestopt zijn of zijn gebruik verminderd hebben. Toch lijkt ons een residentiële opname noodzakelijk, zodat hij voor eens en voor altijd van zijn drugprobleem afgeraakt."





De man stond terecht voor het verhandelen van drugs. Feiten die toevallig aan het licht kwamen tijdens een gerechtelijke controle. De agenten vonden toen een zak met speed en in de gsm van de beklaagde zaten bezwarende sms'en.





De beklaagde heeft de feiten niet ontkend. Een opname zag hij zelf ook wel zitten. De rechtbank legde daarom die opname op als een van de voorwaarden, gekoppeld aan de gevangenisstraf en de boete met uitstel. (TVDZM)