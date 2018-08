Speecqvest wordt even Abbey Road 29 augustus 2018

Vluchtelingenwerk riep de Mechelse Speecqvest dinsdagavond even uit tot Abbey Road. Geïnspireerd door de iconische platenhoes van The Beatles staken onder meer ambassadeurs Bert Gabriëls en Mohamad Jarkas de straat over om aandacht en solidariteit te vragen voor mensen op de vlucht en de Refugee Walk. Dat is een sponsortocht van 40km die op 30 september wordt georganiseerd in Mechelen. "Meestappen is een sterk signaal van solidariteit met mensen op de vlucht en een concrete daad van actie. Het is dus méér dan een sportieve prestatie. Bovendien is het telkens een plezante en onvergetelijke dag voor alle stappers en vrijwilligers", zegt Charlotte Vandycke, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Vorig jaar in Genk namen duizend stappers deel, de organisatie hoopt dit keer op meer. Info: www.refugeewalk.be. (WVK)