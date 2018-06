Speciaalzaken leveren voortaan aan huis 21 juni 2018

Twaalf Mechelse handelaars bieden voortaan gratis thuislevering aan hun klanten aan dankzij een samenwerking met de online marktplaats Beedrop.be. Koeriers leveren twee keer per week en nemen ook eventueel leeggoed mee. "Beedrop maakt het voor grotere zowel als kleinere speciaalzaken, landbouwers, telers en producenten mogelijk om hun producten online te verkopen. De online klant krijgt meer authenticiteit, eerlijkheid en passie voor het product", zegt zaakvoerder Stefan Van Overbeke. Stapten mee in het project: visspeciaalzaak en traiteur De Maeyer, slagerij-traiteur Lierse Poort, groenten- en fruitwinkel Charlotte, hoevewinkel 't Hertsveld, slagerij Volkaerts, bakkerij Opsinjoor, Recht van 't veld, paardenmelkerij De Beck, drankencentrale Thys, chocolaterie Soetkin, Patisserie Mark Deckers en Delicatessen Verhasselt. Mechelen is de 54ste Beedrop-regio.





Info: beedrop.be. (WVK)