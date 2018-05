Spanning in coalitie na 'handrel' stijgt SCHEPEN VINDT DAT SOMERS TERUGKOMT OP AFSPRAKEN TIM VAN DER ZEYPEN,WANNES VANSINA

09 mei 2018

02u46 0 Mechelen De spanning in het stadsbestuur lijkt gespannen een dag na de zogeheten 'handrel' in Mechelen. De schepen die het huwelijk weigerde na het niet willen geven van een hand vindt dat zijn coalitiepartners terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Het koppel reageerde gisteren voor het eerst op de hetze.

Een dag na de 'handrel' waarbij schepen Marc Hendrick (N-VA) een huwelijk weigerde te voltrekken omdat een Mechelse Moslima weigerde om een hand te geven, lijkt de spanning binnen het Mechelse stadsbestuur te stijgen. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) stond achter zijn schepen maar vertelde gisteren dat de rechtstaat in Mechelen altijd het kader moet zijn. "En het wettelijk recht op huwen daarom ook moet worden gerespecteerd", aldus de burgervader. "Daarbinnen verdedigen we onze principes - zeker gendergelijkheid - met dialoog, wederzijds respect en samen zoeken naar oplossingen en toenadering."





Dit schoot bij de schepen van Burgerzaken in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat zijn coalitiepartners en Bart Somers hiermee terugkomen op een afspraak binnen het schepencollege waarin volgens Hendrickx werd afgesproken dat er niet werd aanvaard dat een persoon geen hand wil geven omwille van een andere sekse.





"Niet collegiaal"

"Ik betreur dat mijn coalitiegenoten plots het geweer van schouder willen veranderen en eerder gemaakte afspraken nu proberen te minimaliseren en meer zelfs deze proberen te ontlopen", reageert Hendrickx. "Als zij zich niet meer aan deze afspraken willen houden dan kan ik dat alleen maar betreuren en daar nota van nemen. Erg collegiaal is dit allemaal niet."





Gisteren reageerde ook het koppel voor het eerst op de heisa. "Dit hebben we helemaal niet gewild. Wij wilden gewoon trouwen", luidt het via hun raadsman. "Er is hier helemaal geen bedoeling om een hetze te starten omtrent geloof of om disrespectvol te zijn tegen de schepen." Volgens hun advocaat gaat het hier om een smakeloze verkiezingsstunt. "De ambtenaar burgerlijke stand wist vanaf het begin dat zijn beslissing geen juridische grondslag had", aldus de advocaat van het echtpaar. "De wet is zeer duidelijk en bakent zijn bevoegdheid af. Hij beschikt over een gebonden bevoegdheid. Geen discretionaire."





Geloofsovertuiging

Het koppel, nog steeds aangedaan van het incident, begrijpt eveneens niet waarom er vooraf nooit iets werd vermeld over het verplicht geven van een hand. "Bij het maken van onze trouwafspraak hebben we gezegd dat er omwille van geloofsovertuiging geen hand werd gegeven", aldus het koppel. "De schepen heeft van deze informatie duidelijk misbruik gemaakt. Maandag, net voor de trouw kwam hij naar ons toegestapt en werd er meteen een hand gereikt. Toen hij vroeg of er bij de beslissing werd gebleven om geen hand te geven, wandelde hij weg." Burgemeester Bart Somers wou gisteren geen informatie kwijt over wanneer er een gesprek zal komen met het koppel en wat er zal worden besproken. Het koppel is wel zeker van een ding. "Wij wilden met elkaar trouwen in de stad waar we zijn geboren en getogen", besluit het koppel. "En die intentie hebben we nog steeds."