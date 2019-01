Spanjaard wandelt politiekantoor binnen met slagersmes: “Ik wil naar de gevangenis” Tim Van der Zeypen

01 januari 2019

22u15 5 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een 24-jarige man opgepakt. Kort daarvoor was hij het politiekantoor binnengewandeld gewapend met een slagersmes. Enkele agenten konden hem overmeesteren. Een drietal mensen waren getuigen van het incident. Er werd slachtofferbejeging aangeboden.

De twintiger wandelde vanavond het politiekantoor binnen in Mechelen. “Hij was enkel gekleed in een broek en had een soort slagersmes in de hand”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij riep dat hij naar de gevangenis wou. Onze onthaalmedewerker kon tijdig zijn loket afsluiten en verwittigde onze collega’s.” De agenten probeerden de man te overmeesteren. Hiervoor moest er onder meer pepperspray worden gebruikt. “Er werd ook een wapen getrokken door onze collega’s”, vertelt Van de Sande nog.

Getuigen

Op het moment van het incident was er een bezoeker aanwezig in het onthaal. Hij kon volgens de politie het politiekantoor veilig verlaten. “Er waren ook nog twee toekomende gasten. Zij waren van buitenuit getuigen van de interventie”, klinkt het nog bij Van de Sande. “Aan hen, net zoals aan onze onthaalmedewerker werd er slachtofferbejegening aangeboden.”

Verward

Kort nadat hij werd overmeesterd, kon de politie de man ook identificeren. Het ging om een 24-jarige man van Spaanse origine die in Mechelen woont. Hij bleek psychische problemen te hebben. “Hij werd ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Er zal nu verder onderzoek gebeuren om de precieze omstandigheden te weten te komen. Er zal ook onderzocht worden wat de verwarde man bezielde”, besluit Van de Sande.