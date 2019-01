Spanjaard (24) met slagersmes en ontbloot bovenlijf naar politie: “Dit was een kreet om hulp” Tim Van der Zeypen

14u00 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van José A.M. (24) verlengd. De twintiger drong op nieuwjaarsdag 2019 het politiekantoor binnen en zwaaide er met een ‘Rambo mes’. “Het was een kreet om hulp”, zegt zijn raadsvrouw Liesbeth De Vleesschouwer.

De jongeman uit Spanje had intussen iets meer dan twee dagen de tijd om te bedaren. Dinsdagavond wandelde hij, in bloot bovenlijf en gewapend met het mes, omstreeks 19.00 uur het commissariaat van de politiezone Mechelen-Willebroek langs de Frederik De Merodestraat binnen. Op dat moment waren er naast de onthaalmedewerker nog drie bezoekers aanwezig. Een ervan kon zich in veiligheid brengen en vluchtte naar buiten. De twee anderen keken toe hoe de Spanjaard de onthaalmedewerker bedreigde met het mes. “Hij riep dat hij wou worden opgesloten in de gevangenis”, zei politiewoordvoerder Dirk Van de Sande eerder deze week.

Poging doodslag

De onthaalmedeweker bleef kalm en alarmeerde zijn collega’s. Twee agenten benaderden hem langs voor, terwijl twee anderen hetzelfde deden langs achter. Nadat de politie een wapen trok en pepperspray moest gebruiken, liet de jongeman zich overmeesteren. Hij werd verhoord door de politie en ter beschikking gesteld van het parket. Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout liet hem na verhoor opsluiten in de gevangenis. “Op verdenking van poging doodslag”, klinkt het. “De man haalde wel degelijke stekende bewegingen uit naar de onthaalmedewerker.”

“Hulp zoeken”

Vanochtend moest de Spanjaard, die intussen zo’n vijf jaar in België woont, voor de raadkamer verschijnen. De aanhouding van de jongeman werd verlengd met een maand. Zijn advocate spreekt nu ook voor het eerst. “Het was een noodkreet om hulp”, aldus meester De Vleesschouwer. “Samen met gevangenis en de Psychosociale Dienst (PSD) gaan we nu op zoek naar oplossing voor de man.” Die was op het moment van het incident zwaar onder invloed van alcohol en drugs. Intussen kwam ook het besef aan wat hij ontsnapte en dat hij geluk heeft dat hij nog leeft. “Ondertussen kwam ook het besef dat hij zijn noodkreet beter op een andere manier had gedaan”, besluit De Vleesschouwer.