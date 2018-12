Spaanse muzikant rookt joint en riskeert rijverbod TVDZM

04 december 2018

14u40 0 Mechelen Lucas G., een 28-jarige Spaanse muzikant die om het half jaar naar België komt, riskeert een rijverbod van zestig dagen en een boete die kan oplopen tot 2.000 euro.

De twintiger werd begin februari 2016 veroordeeld door de politierechtbank in Mechelen. Hij was kort daarvoor achter het stuur betrapt met cannabis in zijn bloed. “Ik speel in een bandje en ik heb toen gewoon meegerookt met vrienden. Ze waren een jointje aan het roken”, zei de 28-jarige tegen de rechter. De man kreeg de bestraffing gedeeltelijk opgelegd met probatie-uitstel. Alleen volgde hij nooit de verplichte begeleiding om zijn drugsproblematiek aan te pakken en liet hij de justitieassistente niet weten dat hij opnieuw naar Spanje was getrokken. Het parket vorderde opnieuw de effectieve straf, de jongeman zelf vroeg mildheid. Op 17 december velt de rechter een oordeel.