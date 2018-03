Sp.a vraagt meer huurwoningen voor mindervaliden 28 maart 2018

Sp.a vraagt de stad Mechelen om het Sociaal Verhuurkantoor gericht te laten zoeken naar woningen voor mensen met een fysieke beperking. Aanleiding is de vrees van rolstoelgebruiker Tinne Croisiau om dakloos te worden.





Tinne kreeg deze week slecht nieuws. De eigenaar zal haar studio zelf gaan betrekken, wat betekent dat ze moet verhuizen. "Een ramp, want de woning was goed aangepast aan mijn beperkte mobiliteit", zegt ze. Een zoektocht naar een betaalbaar alternatief leverde nog niets op. Bij het Sociaal Verhuurkantoor kreeg ze te horen dat dit geen aangepaste woningen in het verhuuraanbod heeft. "Ondertussen ben ik opgeschreven op de wachtlijst van het Sociaal Huis, maar de kans dat ik tijdig een woning krijg toegewezen, is zeer klein", zegt Tinne.





"Onaanvaardbaar", vinden ze bij sp.a. "Zonder betaalbare aangepaste huurwoning verzeilen personen met een functiebeperking in een financieel zeer penibele situatie. Want vaak hebben ze ook hoge medische kosten. We roepen het rechtse stadsbestuur dan ook op om in het woonbeleid voldoende rekening te houden met Mechelaars die een aangepaste woning nodig hebben", klinkt het. Volgens voorzitter van het Sociaal Huis Koen Anciaux (Open Vld) hebben zowel het Sociaal Huis als Woonpunt het aantal woningen voor personen met een beperking reeds verhoogd. "Met het sociaal verhuurkantoor zoeken we woningen, maar het aanbod aan rolstoeltoegankelijke is beperkt." (WVK)