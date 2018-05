Sp.a vraagt meer aandacht voor inwoners met schulden 09 mei 2018

02u46 0 Mechelen Sp.a maakt ook in Mechelen een verkiezingsthema van de schuldenindustrie, die ook veel Maneblussers treft. 620 gezinnen hebben een budgetmeter voor elektriciteit, in 2017 startte het OCMW 286 schuldbemiddelingsdossiers op.

Op nationaal niveau lanceerde sp.a eerder al een campagne tegen de schuldindustrie, waar een carrousel van gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten een kleine schuld tot enorme proporties kan opblazen. "Mensen vinden de weg naar hulpverlening niet of erger, durven die niet te bewandelen uit vrees voor stigmatisering. Vooral hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden", zegt voorzitter John Crombez. Vandaar dat hij gisteren naar Mechelen kwam, een stad met veel schuldenaren. "15 procent van de Mechelaars geeft aan dat ze het voorbije jaar betalingsmoeilijkheden hebben ervaren. Uit de stadsmonitor blijkt dat het aandeel inwoners dat rekening van energie en water niet kan betalen in Mechelen opnieuw stijgt", schetst Caroline Gennez de situatie. Sp.a wil gaan voor "schuldvrije gemeenten" met voorstellen om mensen met schulden beter te helpen en om de schulden menselijker te laten innen. "Je kan ervoor zorgen dat inwoners niet in armoede belanden zonder dat dit geld kost, tenzij aan de incassobureaus en advocaten", zegt Crombez. In Mechelen pleit sp.a onder meer voor een ethisch schuldcharter waar deurwaarders zich aan hebben te houden en wil het dat organisaties en bedrijven schulden melden bij een lokale adviescommissie, zodat voor wanbetalers een verbeterde schuldhulpverlening kan komen. Sp.a vraagt ook een vermindering van kosten als de afvaltaks en de boterhammentaks. (WVK)