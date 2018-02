Sp.a: "Volzette opvang stuurt daklozen wandelen" 28 februari 2018

De Mechelse aanpak van de dak- en thuislozenzorg volstaat niet, zegt sp.a. "Daklozen worden wandelen gestuurd." De voorzitter van het Sociaal Huis ontkent dat.





Volgens sp.a is de acute opvang "met 9 bedden voor 19 gemeenten" van CAW te beperkt en zat die dus al meer dan eens vol. "Begin februari behandelden we in het OCMW nog een dossier van een dakloze man die wandelen was gestuurd omdat de opvang volzet was. Een andere OCMW-cliënt kon niet meer in de opvang terecht omdat hij er al een maand had verbleven. Het valt te hopen dat met de huidige koude geen drama's gebeuren", stelt Sophie Bollen. Volgens haar partijgenote Indrani Muyldermans is de opvangprijs ook "enorm hoog". "Per nacht 13 euro voor een volwassene en 6,5 euro voor kinderen."





Volgens voorzitter van het Sociaal Huis Koen Anciaux (Open Vld) zijn de beweringen niet correct. "We hebben tien kamers voor twee personen én vier appartementen voor opvang", spreekt hij het cijfer van sp.a tegen. Hij zegt geen weet te hebben van een geweigerde dakloze. "Een iemand werd inderdaad na een maand niet meer toegelaten omdat hij slechte intenties had en de aangereikte oplossing niet aanvaardde." Volgens Anciaux is de kostprijs overal dezelfde. "Ook al zit de opvang vol, niemand slaapt op straat. Heeft de structurele opvang plaats tekort, kunnen we altijd terugvallen op extra informele plaatsen in samenwerking met partners en desnoods zelfs een veldbed in een dienstencentrum." (WVK)