Sp.a: "Stad moet meer inzetten op brandpreventie" 20 februari 2018

02u46 0 Mechelen Oppositiepartij sp.a wil dat het Mechelse stadsbestuur meer inzet op brandpreventie. Vorig jaar telde Mechelen 54 woningbranden. Uit de cijfers die sp.a opvroeg bij hulpverleningszone Rivierenland blijkt dat een record te zijn.

De partij stelt voor dat de stad in samenwerking met de brandweer een aanbesteding doet voor kwalitatief goede rookmelders met lange batterijduur en deze tegen een scherpe prijs te koop aanbiedt in het Huis van de Mechelaar. "In Ieper worden optische rookmelders met een batterijduur van 10 jaar te koop aangeboden tegen 13 euro per stuk", zegt OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a). "Wie het financieel moeilijk heeft, kan rekenen op een tussenkomst van het Sociaal Huis. Met zo'n aanbod wijst de stad tegelijk ook op het preventieve belang van rookmelders, mét werkende batterijen."





Verder roept sp.a de stad ook op om het verblijfsregister beter bekend te maken. "Voor hulpdiensten is het bij een interventie handig om snel te weten hoeveel mensen er op een bepaalde plaats verblijven", besluit Muyldermans. (AVH)