Sp.a opent pop-up-immokantoor

Sp.a heeft gisteren heel even pop-up-immokantoor 'IMMO # JIJ MAAKT MECHELEN' geopend.

"Wonen in Mechelen is duur geworden: de gemiddelde prijs van een koopwoning steeg tussen 2013 en 2017 van euro 208.000 naar euro 245.000. De huurprijzen in onze stad liggen gemiddeld 10% hoger dan in de rest van Vlaanderen. Een kleine helft van de Mechelse huurder geeft meer dan 30% van zijn inkomen uit aan huurkosten", zegt Caroline Gennez.





Betaalbare stad

"We moeten snel actie ondernemen om van Mechelen weer een betaalbare stad te maken. Dit kan door het woonbeleid te herorganiseren: met de oprichting van één centraal woonloket, een groter aanbod aan sociaal en betaalbaar wonen, een daling van de prijs van woonzorgcentra en nieuwe woonvormen voor senioren, en een betere kwaliteit van de Mechelse woningen onder andere door huisjesmelkers actief op te sporen."





