Sp.a op pad voor 'rolstoel(on)vriendelijke wandeling' 02 augustus 2018

02u49 0 Mechelen De Mechelse sp.a-afdeling is gisteren door de Dijlestad getrokken voor een 'rolstoel(on)vriendelijke wandeling'. Daaruit bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is om mensen met een beperking op een volwaardige manier te laten deelnemen aan het openbare leven.

"We vertrokken aan de Korenmarkt met rolstoelgebruiker en ervaringsdeskundige Tine Croisiau, die ons de ene 'hindernis' na de andere toonde. De Korenmarkt zelf bleek al een hele uitdaging: trappen, een te smalle strook, een bushalte... maar ook elders in de stad had Tine het moeilijk", zegt OCMW-raadslid Sophie Bollen (sp.a). "Wij staan er té weinig bij stil, maar vele Mechelse stoepen zijn in slechte staat of hellen niet genoeg af, de richel op de Grote Markt is een pijnpunt, verkeerssignalisatie blijft na werken op de stoep rondslingeren, te veel fietsen tegen een gevel bemoeilijken de doorgang en heel wat winkels en horecazaken zijn niet toegankelijk. Ons Mechels postgebouw is zo'n bekend absurd voorbeeld."





Mechelen moet hier snel verandering in brengen, aldus Bollen. "Eerst en vooral moet men de grootste 'hindernissen' wegwerken én er bij werken over waken dat er géén nieuwe bijkomen. De stad kan ook fietsers, winkeliers en horeca-uitbaters erop wijzen dat enkele simpele aanpassingen de tocht van mensen met een beperking kunnen vergemakkelijken. Vanuit de stedelijke bouwdienst is het eenvoudig om bij een (ver)bouwaanvraag van een pand op de toegankelijkheid te wijzen, of hier zelfs premies aan te linken." (EDT)