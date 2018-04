Sp.a: "Onderzoek plaatsing automaat voor huisvuilzakken" 25 april 2018

Gemeenteraadslid Glenn Nason (sp.a) heeft het Mechelse stadsbestuur gevraagd te onderzoeken of er nergens huisvuilzakkenautomaten kunnen komen, zoals nu in Belle het geval is. "Neem een wijk als Nekkerspoel. Er wonen 8.000 inwoners, maar huisvuilzakken zijn er maar op één plaats te koop: in de Sima Supermarkt. Wie op zondag merkt dat hij geen vuilniszakken heeft, moet maar zien in de Oscar Van Kesbeeckstraat of de Bruul te geraken." Volgens schepen Marina De Bie (Groen) weegt het kostenplaatje niet op tegen de nood. "Huisvuilzakken zijn te koop in de dorpshuizen, de dienstencentra en vijftien winkels. Daarmee ligt de beschikbaarheid in lijn met de urgentiegraad." (WVK)