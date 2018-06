Somers strijdt met boek tegen populisme 23 juni 2018

Mechels burgemeester en Vlaams parlementslid Bart Somers (Open Vld) heeft vrijdag 'De Strijd om de stad' voorgesteld, een boek waarmee hij het populisme aan de kaak stelt. "Ik ben echt ongerust dat een agenda van de angst en polarisatie het debat overheerst", zegt Somers. "De antwoorden gesuggereerd door het populisme werken contraproductief." Volgens Somers is zijn Mechelen een "kiezelsteen in de schoen van populisten". "52% van de kinderen hier vorig jaar geboren heeft een migratieachtergrond, hier wonen 138 nationaliteiten, hier wonen meer moslims dan in het land van Orbón. Dat moet een hellhole zijn." Quad non. Het liberalisme is volgens Somers het antwoord. "Yes we can." (WVK)