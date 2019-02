Somers speelt zichzelf in Ketnet-reeks 4eVeR Wannes Vansina

22 februari 2019

09u04 0

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) was gisteravond te zien in de Ketnet-reeks 4eVeR. Hij speelde er zichzelf en gaf er Gamil (acteur Amir Motaffaf), een van de hoofdrolspelers, een oorkonde omdat die twee kindjes uit een brand had gered. De verhaallijn is uit het leven gegrepen: zo vierde Somers eind 2015 nog een Mechelaar op het stadhuis nadat die een oude vrouw uit een brandend appartement had gehaald. Het ging overigens niet om het acteerdebuut van de Mechelse burgemeester. Zo speelde hij in 2016 al eens een rolletje in ‘Stapelgek van M’ van Said Aghassaiy. De aflevering is nog te bekijken op de website van Ketnet.