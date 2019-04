Somers reageert na kritiek op toelaten wake: “Ik moet de wet toepassen” Wannes Vansina

05 april 2019

18u03 0 Mechelen De Mechelse burgemeester krijgt van de rechtse oppositie en heel wat Mechelaars kritiek omdat hij een wake voor Mohamed E.O. toelaat. “Ik vind het een hoogst ongelukkig initiatief, maar moet de wet toepassen”, zegt Bart Somers (Open Vld).

Mohamed E.O. werd in februari door de politie doodgeschoten nadat hij nabij de Tervuursesteenweg verschillende mensen had bedreigd en een toevallige passante had neergestoken. Volgend weekend houdt zijn familie een wake op de Grote Markt. Somers liet die toe.

Democraat

“Ik vind de wake misplaatst ten aanzien van de slachtoffers en onverstandig om te doen, maar kan dat niet zomaar verbieden. Mocht ik alleen manifestaties toestaan waar ik sympathie voor had, dan was ik een dictator en geen democraat.”

Volgens Somers volgt hij het advies van de politie, die oordeelde dat de wake vanuit het oogpunt van de openbare orde kan plaatsvinden. De kritiek van de oppositie vindt hij merkwaardig. “Hebben zij niet altijd de mond vol van vrije meningsuiting en respect voor de westerse waarden?”

Meer over Bart Somers

politiek