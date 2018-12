Somers legt voor vierde keer eed af als burgemeester Wannes Vansina

20 december 2018

Bart Somers (Open Vld) heeft donderdag bij provinciegouverneur Cathy Berx de eed afgelegd als burgemeester van Mechelen. “Het is nu de vierde keer en je bent dan natuurlijk niet meer zo zenuwachtig als de eerste keer, maar het blijft toch iets bijzonder en een belangrijk moment in het leven van een burgemeester”, zegt Somers. Hij laat weten “ontzettend dankbaar en vereerd te zijn”. “Dank aan alle Mechelaars. Samen zorgen we ervoor dat het beste nog moet komen.” Sommige burgemeesters maken van de eedaflegging een familie-uitstap, maar Somers ging alleen vergezeld door stadssecretaris Erik Laga. Morgen vrijdag stellen de burgemeester en zijn nieuwe bestuursploeg het bestuursakkoord 2019-2024 voor.

