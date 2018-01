Somers: "Gerenommeerd bedrijf brengt 800 jobs naar Mechelen" 03u02 0 Mechelen Een groot gerenommeerd bedrijf wil naar Mechelen verhuizen en daar op korte termijn 500 personen tewerkstellen. Dat maakte burgemeester Bart Somers (Open Vld) woensdagavond bekend.

Somers nam naar jaarlijkse gewoonte het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie die de stad en Voka-Kamer van Koophandel organiseerden in Lamot. Hij onthulde dat een groot gerenommeerd bedrijf in eindonderhandelingen zit om naar Mechelen te komen. "Op korte termijn zal het voor 500, op langere 800 mensen in Mechelen tewerkstellen."





Om welk bedrijf het ging, dat kon hij niet zeggen, wel dat er opnieuw internationale belangstelling is voor zijn stad. Zo zou The Financial Times in februari uitpakken met een lijst van steden die interessant zijn om in te investeren. "Het zou interessant kunnen zijn om dat in de gaten te houden." Hij had het in zijn toespraak ook nog over een verheugende evolutie op de arbeidsmarkt. "In 2012 had 52 procent van de werkzoekenden jonger dan 25 een migratieachtergrond. Nu is dat aandeel nog 40 procent." (WVK)