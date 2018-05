Sociale projecten onderhouden openbaar domein 15 mei 2018

Stad Mechelen kiest voor projecten uit de sociale economie om haar openbaar domein te onderhouden. De vzw's Manus en Entiris zullen zorgen voor het onderhoud, de algemene opkuis van bladeren en zwerfvuil. Deze vzw's bieden werkgelegenheid aan mensen die het moeilijk hebben om in de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Het onderhoud zal gebeuren in het Tivolipark, de Kruidtuin, op veldwegen in Hombeek, Leest, Heffen en Battel, bij haaglinten in Hombeek, in de industriezones Mechelen-Noord, -Zuid en Ragheno, in de Karmelietentuin, het Papenhofpark, de Rik Wouterstuin, het Caputsteenpark, het Pennepoelpark, de binnentuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis, de tuinen van het Sociaal Huis en aan de fiets-o-strade. Ook het onderhoud van het straatmeubilair, speeltoestellen en verkeersborden zit in de opdracht. De overeenkomst met de sociale economieprojecten wordt gesloten voor een periode van drie jaar. (EDT)