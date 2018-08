Sociaal Huis zoekt juristen voor gratis advies 28 augustus 2018

02u45 0 Mechelen Sociaal Huis Mechelen is op zoek naar juristen en advocaten die op vrijwillige basis gratis juridisch advies willen verlenen. Bekende namen als Edwin Van Fraechem en Jos Colpin zegden alvast toe.

Het initiatief voor MeRsi, de Mechelse Rechtenservice, komt van Chris Backx. De advocaat deed de afgelopen tijd veel aan schuldbemiddeling, maar stelde vast dat achter schulden vaak een hele problematiek schuilgaat die een advocaat niet kan oplossen. "Een huisvestingsprobleem bijvoorbeeld, of een echtscheiding. Met MeRsi willen we de problemen ontrafelen, zodat voor élk probleem de juiste instantie een oplossing kan zoeken", zegt Backx. Hij benadrukt dat MeRsi geen concurrentie is voor pro-Deoadvocaten of andere diensten. "Het zal net een hulp zijn."





MeRsi zal open staan voor iedereen. "'Recht' hebben, is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Denk maar aan jongeren uit de jeugdzorg, mensen in armoede en nieuwkomers", zegt Sociaal Huis-voorzitter Koen Anciaux. In zijn zoektocht naar vrijwilligers organiseert het Sociaal Huis op 5 en 14 september infosessies, telkens om 16 uur in de Keldermanszaal van het stadhuis (meer info via merci@mechelen.be).





Ervaren rotten Edwin Van Fraechem en Jos Colpin zetten alvast mee hun schouders onder het project. "We zijn nog opgevoed met het principe dat als je veel van de maatschappij gekregen hebt, je ook iets terug moet doen", zegt Van Fraechem.





Of het project er ook echt komt, hangt af van de bereidwilligheid van juristen en advocaten om mee te stappen. (WVK)