Sociaal Huis trakteert op ontbijt 19 januari 2018

Sociaal Huis Mechelen organiseerde donderdagochtend in De Schrijf een ontbijt voor Mechelaars die het wat minder breed hebben. Eigen cliënten en deze van J@M, PiM (team Positieve identiteit en Maatschappijvorming) en Steunpunt Asiel & Migratie genoten onder meer van koffiekoeken, yoghurt, ontbijtgranen en brood. "We beginnen 2018 met de boodschap dat een gezond lichaam de basis is van gezond verstand. Dit blijven we ten alle tijden stimuleren. Dit is ook even een sociale samenkomst waar mensen behoefte aan hebben. Ook dat is gezond natuurlijk. We ontvangen 2018 op een warme manier, waardoor we samen sterker in onze schoenen staan", zegt voorzitter Koen Anciaux (Open Vld). Volgende week organiseert het Sociaal Huis een gelijkaardig ontbijt in Den Deigem. (WVK)