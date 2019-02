Sociaal Huis start project tegen schooluitval. “75 uitsluitingen is heel verontrustend” Wannes Vansina

25 februari 2019

17u55 0 Mechelen Sociaal Huis Mechelen trekt dit jaar 10.000 euro uit voor de opstart van een project ‘Aan boord’. Dat moet de hoge schooluitval aanpakken. Vorig schooljaar waren er 75 uitsluitingen.

Schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco (Groen) zegt heel verontrust te zijn door het hoge aantal definitieve uitsluitingen, die vooral in het secundair onderwijs plaatsvonden. “Zeker wanneer het gaat om jongeren die al eerder op andere scholen definitief waren uitgesloten.” Met een project ‘Aan boord’ wil ze met het Sociaal Huis inzetten op deze jongeren, die vaak uit gezinnen met een ernstige armoedeproblematiek komen. In de opstartfase wordt hiervoor 10.000 euro uitgetrokken.

Kleuters

Tegelijk wordt dit jaar ook het project ‘Schoolstart’ uitgebreid. Het loopt in samenwerking met Samenlevingsopbouw al in Arsenaal en Oud Oefenplein en daar komt het stadscentrum bij. Bedoeling is kwetsbare ouders beter te informeren over het belang van het naar school sturen van hun kleuter. Hier wordt 30.000 euro voor uitgetrokken.