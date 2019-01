Snelheidsduivel blijkt dronken te zijn: “Rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen” TVDZM

21 januari 2019

15u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een rijbewijs ingetrokken van een snelheidsduivel. Niet alleen reed hij tot twee keer toe veel te snel, hij had ook nog teveel gedronken.

De man werd opgemerkt in de Hanswijk de Bercht. Hij reed er maar liefst dubbel zo snel dan maximaal toegelaten in de bebouwde kom. “De politie volgde hem naar de Locomotiefstraat waar hij opnieuw veel te snel reed. Deze keer haalde hij snelheden tot tachtig kilometer per uur in een zone dertig”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen we hem controleerde, was hij duidelijk dronken. Na een ademtest bleek hij 1,7 promille in zijn bloed te hebben.”

De chauffeur was uiteindelijk een van vier die hun rijbewijs afgelopen weekend verloren voor vijftien dagen. Naast de snelheidsduivel waren nog twee anderen die teveel hadden gedronken. Zij hadden respectievelijk 1,7 en 2,9 promille in hun bloed. Een vierde chauffeur bleek onder invloed te zijn van cannabis.

Geen rijbewijs

Normaal zou de politie ook nog het rijbewijs hebben ingetrokken van een vijfde chauffeur. Ook hij testte positief op het gebruik van drugs. Zo reed hij onder invloed van cannabis en amfetamines. “De man had zijn rijbewijs niet op zak”, zegt de politiewoordvoerder nog. “Dat lag nog op de politierechtbank in Vilvoorde. Zo was hij in 2017 veroordeeld tot een rijverbod met het verplicht opnieuw afleggen van alle examens. Iets wat hij tot op van vandaag nog niet had gedaan.”

Tot slot moesten nog twee autobestuurders hun rijbewijs inleveren voor zes uur, vijf anderen deden dat voor drie uur. Een van hen liep op 4 augustus 2018 nog tegen de lamp voor gelijkaardige feiten. Toen had de vrouw één promille alcohol in haar bloed. Bij de alcoholcontroles afgelopen weekend werden in totaal 1.385 ademtests afgenomen. Die vonden plaats in het kader van de BOB-wintercampagne.