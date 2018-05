Sms'ende marktkramer aan de kant gezet 18 mei 2018

Een marktkramer heeft zijn voertuig moeten achterlaten omdat bleek dat de eigenaar helemaal niet in orde was met de wetgeving. "De keuring van het voertuig was vervallen, de verzekering was vervallen en tot slot bleek ook het keurplaatje van de snelheidsbegrenzer te zijn vervallen", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De man liep tegen de lamp op de Zandpoortvest toen hij aan het sms'en was achter het stuur. Voor de vervallen verzekering zal hij binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen. Het voertuig werd getakeld. Ook deze kosten zal hij moeten betalen. Alle kosten bij elkaar worden ze nu al geraamd op meer dan 1.500 euro. (TVDZM)