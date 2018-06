Slotfestival smaakte nooit zo bitterzoet URSULINEN NEMEN AFSCHEID VAN PEDAGOGISCH DIRECTEUR HILDE VERDOODT WANNES VANSINA

29 juni 2018

02u33 3 Mechelen "Ik heb toch alleen maar mijn job gedaan." Pedagogisch directeur van Ursulinen Mechelen Hilde Verdoodt was donderdag ondersteboven van het bijzondere afscheid dat scholieren voor haar organiseerden. "U hebt veel meer dan dat gedaan", wezen de leerlingen haar terecht.

De leerlingen van Ursulinen Mechelen hebben gisteren afscheid genomen van het schooljaar met een spetterend slotfestival. Ze gingen uit de bol op de muziek, tot plots een verblufte Hilde Verdoodt op het podium werd geroepen voor een verrassingsviering. De leden van de onder haar impuls opgerichte leerlingenraad zongen een zelfgeschreven lied en overhandigden haar gouden sterren met daarop wat zij voor hen betekend heeft. "Dit had ik niet verwacht, maar ik ben er wel super blij mee", sprak de afscheidnemend directeur. Maar achter het podium gaf ze de (oud-)voorzitters van de leerlingenraad wel onder hun vijs omdat ze de huldiging achter haar rug hadden georganiseerd. "Ik heb toch alleen maar mijn job gedaan", vindt ze.





Dankbaar en fier

Jolien Celis, Olivier Claes en Eef Jonkers gaven haar ongelijk. "U was degene die - meestal - achter onze ideeën stond, die ervoor heeft gezorgd dat ze werden gehoord. En u dacht dat wij u zomaar zouden laten gaan?" Verdoodt gaf ook wel toe dat ze van de viering genoten had. "Ik ben zo dankbaar en fier, maar ook wel emotioneel hoor. Toen ik die speelplaats zag kijken en applaudisseren, dat beeld vergeet ik nooit. Ik zag aan de gezichten dat ze het meenden!"





En dan had ze de drankbonnetjes met daarop haar hoofd of het 'Love board' met boodschappen nog niet eens gezien. Zowat haar hele leven speelde zich in Ursulinen af. Ze ging er als kind naar school en gaf er sinds 1978 les, nog tijdens haar studies. Aanvankelijk gaf ze Latijn, Grieks en Esthetica, later ook onder meer Geschiedenis en Nederlands in het TSO en BSO. In 2002 werd ze pedagogisch directeur.





"Ik heb de school enorm zien veranderen, van een uniformschool voor meisjes naar een school met meer diversiteit, kansen en mogelijkheden." Haar populariteit bij de leerlingen schrijft ze toe aan het feit dat ze altijd zichzelf is. "Ze was niet iemand die boven de leerlingen stond, maar zich mengde onder ons. Als er iets was, stond ze er direct. Ze kent iedereen bij naam en deed alles met de glimlach", luidt het bij de drie. Het slotfestival beperkte zich niet tot vieren alleen, maar stond ook stil bij de dood van Sofie De Ridder. Zij verongelukte twee jaar geleden op weg naar het slotfestival. Er werd een minuut stilte gehouden en er stond een standje waar leerlingen zich konden inschrijven voor Run4Sofie op Dwars Door Mechelen.