Slotexpo brengt topstukken naar Busleyden GROTE NAMEN VANAF 23 MAART TE BEWONDEREN WANNES VANSINA

21 maart 2018

02u32 0 Mechelen Quinten Massijs, Pieter Bruegel de Oude en Peter Paul Rubens. Het zijn maar enkele ronkende en voor Mechelen ongebruikelijke namen die vanaf 23 maart te zien zijn in het Hof van Busleyden. Krijgt de stad een landelijke erkenning voor het stadsmuseum in oprichting, dan komen er vaker dergelijke topstukken naar de Dijlestad.

Curator Samuel Mareel werkte drie jaar aan 'Roep om Rechtvaardigheid', de expo die het sluikstuk vormt van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. Het resultaat is vanaf overmorgen, vrijdag, te zien in de museumkelder van het Hof van Busleyden. Met een kleine 80 werken, waaronder een aantal topstukken, toont de expo hoe kunstenaars naar recht en rechtvaardigheid keken tussen de 15de en de 17de eeuw, de periode van de Grote Raad. Werk is onder meer afkomstig uit het Prado in Madrid, de Gemäldegalerie in Berlijn of het Ashmolean Museum in Oxford. Indrukwekkend.





Kleine speler

Klimatologisch en qua beveiliging mag het Hof van Busleyden dan wel alles bieden wat nodig is, het blijft een kleine speler. "Als je als middelgroot museum niet met een heel sterk verhaal komt, dan krijg je die werken niet. Al hadden we in dit geval wel de hulp van medeorganisator het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen", weet Mareel. Volgens hem hoeft Mechelen overigens ook niet té bescheiden te zijn. "Het was in de 16de eeuw een cultureel centrum van Europees niveau. Het was de plaats waar Margareta van Oostenrijk haar hof had en waar Karel V opgroeide. Dan kan je als stad uit die periode ook wel iets vragen."





Geluk nodig

Al geeft de curator, wanneer hij stilstaat bij een werk van Pieter Breugel de Oude, ook aan dat je soms ook gewoon geluk moet hebben. "Een authentieke Breugeltekening is voor Mechelen echt een 'very big deal'. Het was dan ook een 'long shot' toen ik The British Museum' aanschreef. Bleek dat de dame waarmee ik contact had vorig jaar haar doctoraat had afgewerkt over Margareta van Oostenrijk. 'Ik heb zo'n band met Mechelen dat ik mijn baas zal vragen om een uitzondering te maken', zei ze. Ze is het werk zelf komen brengen."





New Orleans

Een ander topstuk van de hand van Marinus van Reymerswale heeft een duidelijke link met Mechelen. Het schilderij, bewaard in New Orleans (VS), toont het kabinet van een advocaat. "De schilder heeft documenten van een rechtszaak van de Grote Raad heel precies nageschilderd. De drie mannen rechts zijn telkens dezelfde: je begint een rechtszaak als jonge man, maar als je bijna in je graf staat, is ze nog niet afgelopen", verklaart de curator. Of hoe oude kunst nog heel actueel kan zijn, iets dat opgaat voor heel veel werken op de tentoonstelling die loopt tot 24 juni. De expo wil dan ook een brug slaan met het heden en de toekomst. Mogelijk mogen de Mechelaars ook na afloop van 'Roep om Rechtvaardigheid' nog topstukken verwachten in hun museum. Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). "We zijn aan het werken aan een landelijke erkenning. Op 1 maart kregen we bezoek van de visitatiecommissie. Krijgen we meer middelen van Vlaanderen, dan zullen we in de toekomst in staat zijn meer van dergelijke tijdelijke tentoonstellingen te organiseren, een beetje naar het voorbeeld van Museum M in Leuven."