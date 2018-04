Sloop Tichelrij start in mei EXPO '58 ARCHITECTUUR MAAKT PLAATS VOOR 35 LUXEAPPARTEMENTEN WANNES VANSINA

14 april 2018

02u33 0 Mechelen Het Mechelse buurtcomité Rondom 't Veer wil in schoonheid afscheid nemen van de Tichelrij zoals die er sinds eind de jaren 50 uitziet. In mei verdwijnen de gebouwen om plaats te maken voor 35 luxeappartementen.

Zowat de helft van de gevels langs de Tichelrij gaat de komende maanden tegen de vlakte voor het nieuwbouwproject Waterkant 12. Panden in expo '58 architectuur die zestig jaar lang het uitzicht van de Dijleoever bepaalden, verdwijnen onherroepelijk. "Je kan ze mooi of lelijk vinden, maar ze staan wel voor de periode van na de Tweede Wereldoorlog", zegt Anita Maryns. Van het buurtcomité moeten de gebouwen ook niet bewaard blijven - daarvoor verkeren ze in te slechte staat - op het mozaïek aan de gevel na. "Het zou mooi zijn mocht die ergens een plek krijgen. Een dergelijk mozaïek vind je in Mechelen elders enkel nog maar in het stationsgebouw."





Om de aandacht te vestigen op de gevels, organiseert Rondom 't Veer op 4 en 5 mei verschillende activiteiten. Hoogtepunt is zaterdag met de komst van enkele historische vaartuigen, waaronder de mosselschuit 'D'n Bruynen'. "Bezoekers kunnen een wandeling maken met een bevlogen stadsgids en de mosselhengst bezoeken", zegt Maryns. Vrijdagavond en zaterdagavond brengen studenten van het Mechels Conservatorium onder leiding van hun docenten dan weer gratis oude muziek. 'Decamerone aan de Dijle' op dezelfde avonden is intussen uitverkocht.





Mozaïek

Aannemer Janssen wil rekening houden met de verzuchtingen uit de buurt. "We wisten niet van de vraag, maar hebben ze pas recent via schepen Greet Geypen gekregen. We willen het mozaïek op een logische manier trachten te integreren", zegt Jeroen Verreydt. De aannemer maakt zich sterk dat er spraakmakende architectuur van het Mechelse dmvA Architecten in de plaats komt. "We zetten een hedendaags wit gebouw. De gevel zal worden afgewerkt met een metalen gaaswerk, een herinterpretatie van het Mechels kantwerk van weleer."





Achter de gevels en bovenop een parkeergarage komen 35 luxeappartementen in drie bouwblokken. Ze worden 75 tot 300 vierkante meter groot. Het goedkoopste: zo'n 270.000 euro, voor het duurste tel je een miljoen neer. "Ten laatste eind mei beginnen we met de sloop. Na een archeologisch onderzoek starten we vervolgens de bouw, die zo'n twee jaar in beslag zal nemen." De verkoop is informeel gestart via Ignace Leysen om de eerste geïnteresseerden - het project liep stevig wat vertraging op door een faillissement - de kans te geven om alsnog te kopen.





Volgens Verreydt vond zowat de helft intussen een afnemer. De buurt hoopt dat na realisatie de slechte bestrating van de Tichelrij en de Dobbelhuizen door de stad zal worden vernieuwd. "Dat staat al in het huidig bestuursakkoord, al hebben we er begrip voor dat het niet kon voor de realisatie van Waterkant 12", aldus Johan Van Steelandt. Inschrijven voor de gegidste rondleiding (12 euro, inclusief drankje en historische kaart) kan via decamerone@telenet.be met vermelding 'mosselschuit'.