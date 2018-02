Slechts 5 procent dode katten blijkt gechipt 14 februari 2018

Gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA) roept de Mechelaars op om hun katten te laten chippen. Ze doet dat nadat uit cijfers van de stad blijkt dat slechts vijf procent van de dieren die langs de kant van de weg worden gevonden - vorig jaar 41 - gechipt zijn. "Katten die overlijden, zijn in veel gevallen iemands huisdier", zegt Perdaens. "Nu de centrale databank voor gechipte katten in voege is, zou ik daarom alle eigenaars van katten willen oproepen hun dier te laten chippen. Op die manier kunnen verloren gelopen katten niet alleen snel herenigd worden met hun baasje, maar kan de dierenbescherming ook snel de eigenaar terugvinden wanneer een dood dier wordt binnengebracht." (WVK)